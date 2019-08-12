رياضة | راكيتيتش على رادار إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش على رادار إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر ميلان مهتم أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ​إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة​ قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن راكيتيتش مرتبط حاليًا ببرشلونة بعقد ينتهي في 2021 وأن قيمة اللاعب تُقدّر ب50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من رغبة راكيتيتش في الاستمرار مع برشلونة إلا أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سمح له بالرحيل بسبب كثرة اللاعبين في منطقة خط الوسط في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان طالب إدارة النادي بالتعاقد مع كل من راكيتيتش ودزيكو بعد التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.