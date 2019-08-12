رياضة | بيريسيتش يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريسيتش يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الكرواتي إيفان ​بيريسيتش​ نجم إنتر ميلان بات قريبًا بشدة من الإنضمام إلى ​بايرن ميونخ رسميًا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن بيريسيتش تواجد اليوم في ألمانيا لإجراء الفحص الطبي تمهيداً للإنضمام إلى النادي البافاري.

وقال بيريسيتش بعد اجتيازه الفحص الطبي في تصريحات للصحيفة الألمانية :" نعم، لقت قمت بالاختبارات الطبية".

وكشفت الصحيفة الألمانية أن إنتر ميلان وافق على إعارة الكرواتي المخضرم إلى بايرن ميونخ مقابل 5 مليون يورو مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل مقابل 20 مليون يورو.