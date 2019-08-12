رياضة | حقيقة انتقال حارس الجزائر "رايس مبولحي" إلى الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال حارس الجزائر "رايس مبولحي" إلى الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعض الصحف السعودية في الساعات الماضية، إن الحارس الدولي الجزائري "رايس مبولحي" مطلوب في بعض الأندية الصينية، مؤكدة بأن نادي الإتفاق السعودي الذي يلعب له الحارس الجزائري قد يوافق على أحد هذه العروض خلال الفترة المقبلة.

ولكن صحيفة "الهداف" الجزائرية قد فجرت مفاجآة من العيار الثقيل، وذلك بعدما أعلنت بأن كل هذه التقارير عارية تمامًا من الصحة، ومؤكدة بأن الاتحاد الصيني يمنع أساسا التعاقد مع حراس أجانب، ولذلك فإنه لا توجد أي فرصة لانتقال "رايس مبولحي" إلى هناك.

يذكر بأن مبولحي قد توج بجائزة أفضل حارس في بطولة أفريقيا 2019، وذلك بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق الإنجاز والفوز بلقب البطولة على حساب السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مصر خلال الصيف الجاري.