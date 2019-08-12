رياضة | الرباعي الأجنبي يرجح كفة اتحاد جدة لعبور "فخ" ذوب آهن أصفهان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرباعي الأجنبي يرجح كفة اتحاد جدة لعبور "فخ" ذوب آهن أصفهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي اليوم الاثنين لمواجهة نظيره فريق نادي ذوب آهن أصفهان في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد حمد الكبير بنادي العربي لحساب مباريات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى العميد إلى خطف تذكرة العبور للدور ربع النهائي بعد أن حقق المطلوب في لقاء الذهاب ونجح أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ويبدو أن جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم البدنية وعلى أهبة الاستعداد للمضي قدماً نحو تحقيق اللقب المنشود.

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ويستعد سييرا المدير الفني للفريق إقحام عناصر هجومية من البداية لمفاجأة الفريق الإيراني حيث سيدفع بالثنائي التشيلي كارلوس فيلانويفا بالإضافة إلى لويس خيمينيز والبرازيلي رومارينيو وأخيراً اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيشيو.

ويخطط المدير الفني للعميد بتلك الطريق إلى تعويض غياب بعض المهاجمين في الفريق بعد أن استبعد الثلاثي هارون كمارا وعبد الرحمن الغامدي بالإضافة إلى المحترف ألكسندر بريجوفيتش.

فهل ينجح الرباعي الأجنبي في خطف تذكرة العبور للدور ربع النهائي أم سيكون للإيرانيين رأي آخر ؟