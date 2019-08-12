رياضة | حكيم زياش يكشف سبب فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكيم زياش يكشف سبب فشل انتقاله إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم نادي أياكس الهولندي، ولاعب منتخب المغرب "حكيم زياش"، بأنه كان يرغب في الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بالفعل، وكان ينتظر تحرك رسمي من قبل النادي البافاري في الصيف الحالي، ولكن هذا الأمر لم يحدث، ولذلك فقد وافق على البقاء في صفوف نادي أياكس الهولندي.

وفي مقابلة مع إحدى الصحف الهولندية، قال حكيم زياش: "كنت واضح للغاية مع نادي أياكس، هذا الأمر مهم للغاية بالنسبة لي، كنت أنتظر أن يقدم بايرن ميونخ عرض رسمي من أجل الحصول على خدماتي، ولكن هذا الأمر قد تأخر كثيرًا، لذلك فقد وافقت على الفور على تجديد عقدي مع نادي أياكس".

وختم حكيم زياش حديثه حول مستقبله وحول ما حدث في الصيف الماضي، قائلًا: "بالنسبة لي ولأياكس، كان أمرا جيدا ومهما أن نتحلى بالوضوح".

ويذكر بأن أياكس قد أعلن مساء الجمعة الماضية عن حصوله بشكل رسمي على توقيع "حكيم زياش" على عقود التجديد مع نادي العاصمة الهولندية حتى صيف عام 2022.