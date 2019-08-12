رياضة | الاتحاد يجهز مفاجآت بالجملة في حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يجهز مفاجآت بالجملة في حال التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة "أنمار الحائلي" بأنه قد رصد مكافآت مالية ومفاجآت لنجوم الفريق الأول لكرة القدم في حالة تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن مجلس إدارة الاتحاد قد حدد مكافاة مالية قدرها نحو 10 الاف ريال لكل لاعب في حالة تأهل الفريق إلى ربع النهائي، وذلك من أجل حث نجوم الفريق على بذل قصارى الجهد لتحقيق آمال الجماهير في بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

يذكر بأن نادي الاتحاد سيلعب في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، مباراة العودة أمام نادي ذوب آهن الإيراني، وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد أنتهت بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.