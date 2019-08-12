رياضة | خاص| معلول يطلب إجازة من الأهلي قبل مواجهة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| معلول يطلب إجازة من الأهلي قبل مواجهة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاحتفال بهدفه أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، بدوري أبطال إفريقيا.

تقارير صحفية أشارت عقب المباراة، أن ظهور اللاعب بهذه الحالة عقب إحرازه الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء؛ يعود لتعرض نجله لوعكة صحية.

وتحدث مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة أن الجهاز الفني يعلم ما يمر به اللاعب قبل مواجهة إطلع بره بدوري الأبطال.

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وأضاف المصدر: "معلول قبل المباراة بعدة أيام طلب الحصول على إجازة للسفر إلى تونس، ولكن نظرا لضيق الوقت تم رفض طلبه".

وتابع المصدر، "اللاعب كرر طلبه عقب مواجهة الأمس، وأبدى رغبة ملحة في الحصول على إجازة لمدة 48 ساعة فقط، على أن يعود بعدها لتدريبات الفريق".

واختتم المصدر، "ظهير الفريق، حصل على وعد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس، بتحقيق طلبه ولكن عقب مواجهة بيراميدز سبورت، المقرر لها السبت المقبل، على أن يعود قبل مباراة إطلع بره، في إياب الدور التمهيدي لأبطال إفريقيا".

وحقق الأهلي الفوز على إطلع بره بطل جنوب السودان، مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية برباعية نظيفة، بذهاب دور التمهيدي، على أن يلتقي الفريقين مجددا مساء يوم 23 من الشهر الجاري في إياب البطولة".