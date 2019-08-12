رياضة | "ليفربول" يقرب برشلونة من نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ليفربول" يقرب برشلونة من نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ماريا جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة اتخذ خطوة مفاجئة بشأن مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن بارتوميو رفض الذهاب إلى فرنسا لمناقشة العرض المقدم لباريس سان جيرمان من أجل نيمار، وفضل الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتابعت الصحيفة أن بارتوميو يفضل الاجتماع بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في مدينة ليفربول يومي 15 و16 في الاجتماع المرتقب لرابطة الأندية الأوروبية.

ويرغب برشلونة في إعادة نيمار بعد أن قام الأخير بالمغادرة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.