رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. اتحاد الكرة يعلن استمرار الحكم الخامس بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. اتحاد الكرة يعلن استمرار الحكم الخامس بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم والقائم بأعمال الجبلاية بشكل مؤقت، عن استمرار الحكم الإضافي الخامس بالموسم الجديد.

ويأتي قرار الجبلاية بسبب صعوبة تطبيق تقنية الفيديو في الوقت الحالي، وتقنين أخطاء الحكام، وهو ما ينفي تماما ما تم إثارته بوقت سابق بنية المسؤولين بإلغاء الحكم الإضافي.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد في وقت سابق على لسان مصدر بمجلس الجبلاية، بأنه لا يوجد دراسة لهذا القرار ولم يتم مناقشته إطلاقا، أو اتخاذ قرار بتنفيذه.

وكانت لجنة المسابقات أعلن عن بداية الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك يوم 18 من نفس الشهر بكأس السوبر المصري.