السالمية الكويتي يعلن التعاقد مع أليكس ليما

أعلن نادي السالمية الكويتي عن تعاقده مع المحترف البرازيلي أليكس ليما اليوم الأثنين بشكل رسمي خلال الصيف الحالي. وكشف السالمية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع أليكس ليما رسمياً، قادماً من فريق كاظمة. ووقع المحترف البرازيلي أليكس ليما على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوي بعقد لمدة موسم واحد فقط. أليكس ليما وقع للسماوي في حضوررئيس الوفد طارق العيدان في معسكر الفريق في باكو. وانضم المحترف اليكس ليما بتدريبات الفريق ويعتبر ليما من افضل مدافعين الدوري المواسم الماضية مع ناديه السابق كاظمة ويمتاز في تسجيل الاهداف رغم مركزه في خط الدفاع.

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