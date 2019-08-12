كلوب يعلق على لقاء السوبر الاوروبي

تحدث المدير الفني الالماني لفريق ​ليفربول​ الانكليزي، يورغن كلوب عن لقاء فريقه القادم امام منافسه فريق ​تشيلسي​ الانكليزي خلال منافسات ​كأس السوبر الاوروبي​ لكرة القدم يوم الاربعاء القادم. وقال كلوب عن كأس السوبر الأوروبية: "إنه لقاء نهائي، لكن الفرق الكبير بين نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ وهذه المباراة هو أنه موسم جديد، خصم مختلف، وأعتقد أن تشيلسي قد تغير كثيرًا، فالان هنالك مدرب جديد، كما أن ​إيدن هازارد​ ليس هناك وهناك أكثر من لاعب جديد ولكن نحن سنحاول بذل جهد اضافي لتحقيق اللقب."

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