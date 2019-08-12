طرح فكرة التبادل مجدداً بين روما والانتر

يفكر الثنائي الايطالي روما وإنتر ميلان في اتمام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ينتقل بموجبها ايدين ​دزيكو​ للانتر مقابل مجيء ​ايكاردي​ لنادي العاصمة.

وبحسب صحيفة سبورت ميدياسيت، فقد فتح الناديان مجدداً فكرة الصفقة التبادلية، بعد انفتاح الارجنتيني بفكرة الانتقال الى نادي العاصمة الايطالية، بعد تعقد فرصة انتقاله الى يوفنتوس.

ويرغب الإنتر في التعاقد مع البوسني الدولي الذي ينتهي عقده مع روما نهاية الموسم المقبل، مع السماح لايكاردي بالانضمام الى الذئاب.

ويستعد روما لدفع مبلغ مالي إضافي مع انتقال دزيكو للحصول على إيكاردي، والذي سيتقاضى 9.5 مليون يورو كراتب مع عمولة وكيلة أعماله.