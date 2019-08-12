زياش: انتظرت عرضاً من البايرن لكن فكرة الانتقال لم تكن مهمة

كشف الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس الهولندي، أنه كان ينتظر عرضاً من بايرن ميونيخ الألماني، الا ان النادي الهولندي نجح في تمديد عقده.
وفي مقابلة مع صحيفة الجمين داغبلاد الهولندية، اشار زياش إلى أن أياكس كان على علم بكل شيء، وفكرة الانتقال لم تكن مهمة بالنسبة لي.
وأوضح زياش، 26 عاما، أنه كان ينتظر عرضاً من العملاق البافاري، الا انه وافق على البقاء في النادي الهولندي حتى عام 2022.
يذكر ان زياش قاد اياكس لاحراز لقبي الدوري والكأس، بالاضافة الى تأهل الفريق الى نصف نهائي دوري الابطال.
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