شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينشر تغريدة خاصة لعيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفالا بعيد الأضحى المبارك نشر وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي صورة لأضحية عيد الأضحى المبارك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

تغريدة وليد سليمان وخضع وليد سليمان لتدريبات تأهيلية، وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني. Advertisements وغاب وليد سليمان عن مباراة الأهلي ونظيره فريق اطلع بره التي أقيمت أمس على استاد برج العرب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها المارد الأحمر برباعية نظيفة.

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