شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي يرفض الإسماعيلى ويفضل الإعارة لإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد شريف صانع ألعاب الأهلي خلال الساعات الماضية عرضين من إنبي والإسماعيلي بعد رفض إدارة الأهلى بيعه بشكل نهائي وتمسكهم بإعارته لمدة موسم واحد فقط. ويفضل لاعب الأهلي الانتقال لفريق انبي على سبيل الإعارة لمدة موسم عن بقية العروض التي تلقاها وأبرزها من نادي الإسماعيلي. Advertisements ولم يقيد الأهلى محليا حتى الآن فريق كامل من نجومه أبرزهم محمد شريف، أحمد حمودى، إسلام محارب، أحمد حمدى، باسم علي، ناصر ماهر،محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هشام محمد، حسين السيد ومؤمن زكريا، وبالتالي أصبح خروج بعض هؤلاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أمر حتمي بالنسبة للأهلى، وتمنح اللوائح الأندية الحق فى إعارة 3 لاعبين تحت السن و2 أجانب أو أن يكون جميعهما تحت السن بخلاف 5 لاعبين آخرين

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