شكرا لقرائتكم المصري يتراجع عن ضم لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للنادي المصري تراجع مجلس إدارة النادي ، عن ضم أحمد خالد "كارلوس" لاعب الأهلى مواليد 97 والذى يلعب فى مركز الجناح الأيسر.

وطالب إيهاب جلال ، إدارة ناديه بسرعة تدعيم خط الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 29 أغسطس الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وتلقى فريق المصرى نتيجة ثقيلة بالهزيمة وديا أمام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدف، على هامش معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية.

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وظهر خلال المباراة الودية معاناة المصرى فى الناحية الدفاعية، والتى تسببت فى إهتزاز شباك المصرى 5 مرات، وهو ما جعل جماهير بورسعيد تضع أيديها على قلوبها قبل الموسم الجديد.

ورفض إيهاب جلال المبالغة فى القلق بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بخماسية، مضيفا أنه بالتنسيق مع إدارة النادى سيحاولون تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية، موضحا أن التدعيم سيكون بثلاثة مدافعين فقط حيث لا يحتاج الفريق لتدعيمات أخرى.