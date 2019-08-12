المصري يتراجع عن ضم لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل...

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وطالب إيهاب جلال ، إدارة ناديه بسرعة تدعيم خط الدفاع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 29 أغسطس الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد.
وتلقى فريق المصرى نتيجة ثقيلة بالهزيمة وديا أمام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدف، على هامش معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية.
وظهر خلال المباراة الودية معاناة المصرى فى الناحية الدفاعية، والتى تسببت فى إهتزاز شباك المصرى 5 مرات، وهو ما جعل جماهير بورسعيد تضع أيديها على قلوبها قبل الموسم الجديد.
ورفض إيهاب جلال المبالغة فى القلق بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بخماسية، مضيفا أنه بالتنسيق مع إدارة النادى سيحاولون تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الحالية، موضحا أن التدعيم سيكون بثلاثة مدافعين فقط حيث لا يحتاج الفريق لتدعيمات أخرى.
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