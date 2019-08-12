شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يبحث عن تدعيم 3 مراكز قبل غلق باب القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جابر المدير الفنى للنادى الاسماعيلى عن رغبته في اختيار اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب فى أكثر مركز عند تحديده لصفقات الدراويش ، و كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أن الجهاز الفنى للفريق طلب من لجنة التعاقدات ضرورة تدعيم 3 مراكز بالفريق قبل غلق باب القيد وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . وقال نفس المصدر أن مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع ورأس الحربة تحتاج للتدعيم بشدة فى ظل النقص العددى بهذه المراكز بقائمة الدراويش للموسم الجديد Advertisements واشترط الجهاز الفنى ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر حتى لو من خارج الدوري المصرى لحل العقم التهديفى الذى أصاب الاسماعيلى الموسم الماضى . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

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