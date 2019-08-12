أرقام واحصائيات ناشئين اليد في كأس العالم بمقدونيا...

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جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" إحصائيات منتخب مصر لناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على المجر 31 /24 فى ختام الدور الأول بكأس العالم المقام فى مقدونيا . وجاءت الاحصائيات كالآتي : منتخب مصر صوب ٤٤ تصويبه نحو المرمى أحرز ٣١ بنسبه ٦٨٪ منتخب مصر حصل على رميه ٧ أمتار أحرزها بنسبه ١٠٠٪ أحمد هشام السيد أفضل لاعب في اللقاء اهداف منتخب مصر أحمد هشام ٧ أهداف من ٩ تصويبات بنسبه ٧٨٪ حسن وليد أحرز ٦ أهداف من ١٠ تصويبات بنسبه ٦٠٪ Advertisements ياسر محمد أحرز ٥ أهداف من ٦ تصويبات بنسبه ٨٣٪ مازن رضا ٣ أهداف من ٣ بنسبه ١٠٠٪ عبد الفتاح على ٢ هدف من ٢ بنسبه ١٠٠٪ مهاب محمد ٢ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ١٠٠٪ يوسف علاء ٢ هدف من ٣ بنسبه ٦٧٪ ابراهيم السيد ٢ هدف من ٤ بنسبه ٥٠٪ سيف هانى ٢ هدف من ٤ بنسبه ٥٠٪ عمر صادق ١ هدف من ٢ تصويبه بنسبه ٥٠٪

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