شكرا لقرائتكم "فسحة" لناشئي اليد بعد الفوز على المجر بمونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لمنتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مجدى أبو المجد اللاعبين جولة حرة عقب تناول الغداء بعد الفوز على المجر فى ختام الدور الأول بكأس العالم بمقدونيا .

فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا ، منتظرا لقاء فرنسا والسويد الذى سينطلق بعد قليل لتحديد ترتيب المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 /14 لصالح المنتخب ، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى منتخب مصر منذ انطلاق اللقاء وخاصة الثنائى، حسن قداح و مهاب سعيد.

Advertisements

فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.