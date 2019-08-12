شكرا لقرائتكم أحمد هشام رجل مباراة مصر والمجر بمونديال اليد بمقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز أحمد هشام لاعب المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و المجر بختام مباريات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول بكأس العالم المقام فى مقدونيا للمرة الثانية بعدما حصل على نفس اللقب أمام السويد فى بداية مشوار مصر بالمنافسة .

استطاع منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، فى تحقيق الفوز على نظيره المجرى بنتيجة 31 /24 فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. Advertisements

فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أول أمس السبت على كندا 47 /20 ومن قبلها على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.