شكرا لقرائتكم حسام غالي يستمتع بعيد الأضحى على طريقته الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في اطار الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك ، نشر حسام غالي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال تواجده على أحد الشواطئ



غالي

وأعلن نادى الجونة تعاقده مع عمرو بركات رسميا اليوم الاثنين، على سبيل البيع النهائى بعد مفاوضات ناجحة مع النادى الأهلى.

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ويأتى انضمام بركات إلى الجونة، عقب الإعلان أمس، عن ضم الدولى الأوغندى آلان كيامبادى، لاعب نادى كمبالا سيتى الأوغندى، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

وعاد عمرو بركات، صانع ألعاب الأهلى، بعد انتهاء إعارته إلى فريق الشباب السعودى إلى القلعة الحمراء إلا أنه ظل حبيساً للدكة ليخرج فى الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة إلى فريق سموحة السكندرى، إلا أنه لم يحظى بفرصة المشاركة أيضاً فلم يلعب سوى 7 مباريات صنع خلالها هدفاً وحيداً ولم يسجل أى أهداف.