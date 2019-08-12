شكرا لقرائتكم روما يهزم ريال مدريد بركلات الترجيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب روما الإيطالي بركلات الترجيح على ضيفه ريال مدريد الإسباني 5-4 يوم الأحد، في المباراة الأخيرة للفريق قبل خوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإسباني التي سوف تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريقان تعادلا 2 - 2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.

وبادر البرازيلي مارسيلو بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 16، لكن دييغو بيروتي أدرك التعادل لروما في الدقيقة 34. ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي كاسيميرو التقدم للفريق الإسباني من جديد في الدقيقة 39، غير أن البوسني إيدين دزيكو، تعادل مرة أخرى لروما، وفشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الثاني.

ويستهل ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة مضيفه سلتا فيغو يوم السبت القادم، فيما يلعب روما مباراته الأولى بالدوري الإيطالي مع جنوى يوم 25 أغسطس الحالي.