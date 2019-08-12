شكرا لقرائتكم الحارس الشهير روجيريو سيني مدرباً لكروزيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي كروزيرو البرازيلي لكرة القدم يوم الأحد تعيين الحارس الدولي السابق روجيريو سيني مدربا له حتى نهاية عام 2020.

ويغادر سيني (46 عاما)، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف على صعيد حراس المرمى، مقاعد تدريب فريق فورتاليزا الذي قاده في الموسم المنصرم للعودة إلى الدرجة الأولى، للالتحاق بنادي ولاية بيلو هوريزونتي.

وسجل سيني خلال مسيرته التي أمضاها بين الخشبات الثلاث 131 هدفا، منها 69 ركلة جزاء و61 ركلة حرة، وهدفا بعد كرة عرضية.

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ويواجه كروزيرو خطر الهبوط ‘لى الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ 17 في الدوري البرازيلي، ولم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 18 الاخيرة في مختلف المسابقات. ويأتي التعاقد مع سيني بعد ثلاثة أيام من إقالة لمدربه السابق مانو مينزيس الذي كان يشرف عليه منذ عام 2016.

وأحدث سيني ثورة منذ أن تسلم نهاية عام2017 مهمة تدريب فريق فورتاليزا المتواضع في ولاية سيارا، شمال شرق البرازيل، وقاده للعودة إلى مصاف أندية الدرجة الاولى للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأشرف سيني في بداية مسيرته التدريبية في عام 2016 على فريقه السابق ساو باولو، الذي أقاله بعد سبعة أشهر فقط بسبب سلسلة من النتائج المتواضعة، علما أنه لم يدافع خلال مسيرته الاحترافية سوى عن ألوان فريق بطل البرازيل 3 مرات وخاض معه 1237 مباراة بين عامي 1990 و2015، وهو رقم قياسي عالمي لعدد المباريات مع ناد واحد.