نيمار في برشلونة بوساطة إسرائيلية

الموجز

قالت صحيفة "أس" الإسبانية أن رئيس برشلونة يجرى اتصالات مكثفة مع البرازيلى أندريه كوري أحد الأشخاص المقربين من نيمار وبينى زهيفى وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي كان سببا رئيسيا فى انتقال اللاعب البرازيلى لنادى سان جيرمان المملوك للقطرى ناصر الخليفى.

وسلطت الصحف الإسبانية، الضوء على مستقبل البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، وسعي ريال مدريد لضمه ومحاولات برشلونة لاستعادته، في ظل رفض اللاعب الاستمرار ضمن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، تحت عنوان ": "نيمار في الأفق".

وأضافت: "الآن نعم، بعد غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، ريال مدريد يتقبل استحالة ضم بول بوجبا، والبرازيلي يعود للمشهد".

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يحسم جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، موقف ناديه النهائى من التعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان قبل غلق باب القيد استعدادا للموسم الجديد.

وشددت الصحيفة على أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة سوف يعقد اجتماعا يومى 15 ، 16 أغسطس الجارى بمدينة ليفربول الإنجليزية مع ناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومن المتوقع أن يحضر الوسيط الإسرائيلى الجلسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى لنادى سان جيرمان اعترف أن ناديه يجرى مفاوضات مع بعض الأندية لبيع نيمار خلال الانتقالات الصيفية.