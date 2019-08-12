أوساكا تستعيد الصدارة وميدفيديف إلى المركز الثامن ونادال يبقى ثانيا

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استعادت اليابانية ناومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين على حساب الأسترالية آشلي بارتي، بينما دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو قائمة الـ15 الاوليات بعد فوزها بلقب دورة تورونتو الكندية الأحد.

وضمنت أوساكا (21 عاما) العودة الى صدارة التصنيف للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعدما خسرتها في حزيران/يونيو الماضي، ببلوغها الدور ربع النهائي في دورة تورونتو المعروفة باسم كأس رودجرز، نظرا لخروج بارتي من الدور الثاني.

وسبق لليابانية أن احتلت الصدارة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حين اصبحت أصغر مصنفة أولى بعد الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2010. وكان اللقب الأسترالي، الثاني في بطولات الغراند سلام لأوساكا بعد تتويجها في فلاشيغ ميدوز الأميركية عام 2018.

أما أندرييسكو (19 عاما) التي أصبحت أول كندية تفوز بلقب دورة تورونتو منذ عام 1969 بعد انسحاب منافستها الأميركية سيرينا وليامس من المباراة النهائية الأحد بسبب الإصابة، فتقدمت 13 مركزا لتحتل المرتبة 14 في التصنيف العالمي.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6417 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6256

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6185

4- الرومانية سيمونا هاليب 5223

5- الهولندية كيكي برتنز 5120

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4780

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4577

8- الأميركية سيرينا ويليامس 3995

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3565

10- الأميركية سلون ستيفنز 3189

واصل الروسي دانييل ميدفيديف صعوده في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، وأصبح ثامنا بعد وصوله الى نهائي دورة كندا للماسترز ألف نقطة حيث خسر الأحد في مونتريال أمام حامل اللقب الإسباني رافايل نادال الذي بقي ثانيا أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر بعد احتفاظه باللقب.

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وكان نادال بحاجة الى الاحتفاظ باللقب والنقاط الألف التي أحرزها الموسم الماضي نتيجة فوزه بلقب الدورة الكندية التي تتناوب كل من مونتريال وتورونتو على استضافتها، للحفاظ على الوصافة خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعدم التنازل عن هذا المركز لغريمه فيدرر.

وحقق الإسباني البالغ 33 عاما المطلوب منه وعزز رقمه القياسي في عدد دورات الماسترز للألف نقطة (35)، حارما في الوقت ذاته ميدفيديف من انجاز احراز لقبه الأول في الماسترز للألف نقطة.

لكن بوصوله الى النهائي لأول مرة في هذه الدورات التي تحتل المركز الثالث من حيث الأهمية بعد بطولات الغراند سلام الأربع وبطولة الماسترز التي يختتم بها الموسم بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين خلال العام، حقق الروسي (23 عاما) أفضل تصنيف له بصعوده مركزا واحدا ليصبح ثامنا، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله نادي العشرة الأوائل لأول مرة في مسيرته.

وخلافا لميدفيديف الذي فشل في إحراز لقبه الثاني لهذا الموسم من أصل 5 مباريات نهائية خاضها منذ مطلع العام، تنازل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن المركز الخامس (أفضل تصنيف في مسيرته) وأصبح سابعا، مع تقدم الياباني كي نشيكوري والألماني ألكسندر زفيريف.

ودفع اليوناني ثمن خروجه من الدور الأول لدورة كندا وخسارة النقاط التي حصل عليها الموسم الماضي حين بلغ النهائي قبل الخسارة أمام نادال.

ميدفيديف الى المركز الثامن ونادال يبقى ثانيا

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12325 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمسوي دومينيك تييم 4925

5- الياباني كي نيشيكوري 4040

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3455

8- الروسي دانييل مدفيديف 3230

9- الروسي كارن خاتشانوف 2890

10- الإيطالي فابيو فونييني 2555