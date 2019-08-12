مشاهدة مباراة اتحاد جده وذوب اهن اصفهان بث مباشر اون لاين حي لايف كورة ستار

يستقبل ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة موعد مشاهدة مباراة الاتحاد جدة السعودي وذوب أهن أصفهان الإيراني بث مباشر كورة لايف حصري بدون تقطيع ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا، وكانت جولة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بتفوق الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج للخروج من اللقاء بالتعادل بأي نتيجة أو تحقيق الفوز، ويمكن مشاهدة مباراة اتحاد جدة وذوب اهن مباشر فى تمام التاسعة مساء الإثنين على قناة بي إن سبورت 1 بتعليق كل من حسن العيدروس على القناة الصوتية الأولى ومحمد السعدي على القناة الصوتية الثانية.

كما يمكن مشاهدتها على قناة الكأس القطرية الثالثة على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لأحداث ومباريات البطولة بالتعاون مع بي إن سبورت، كما تذاع أيضا رابط مباراة النصر والوحدة مباشر قبلها بساعات قليلة.

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ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد مباراة اتحاد جده وذوب اهن بث مباشر بتشكيل مكون من فواز القرني في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من زياد المولد وعبد المحسن فلاتة وحمدان الشمراني وسعود عبد الحميد، وفي الوسط كل من فيتيشو والسميري والمالكي وفيلانويفا، وفى الهجوم خيمينيز ورومارينهو.

أما فريق ذوب أهان أصفهان الإيراني فمن المتوقع أن يخوض مشاهدة مباراة اتحاد جدة السعودي وذوب اهن بث مباشر ضد الاتحاد بتشكيل مكون من محمد باقر صديقي في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من فهد محمد زاده ومسعود إبراهيم زاده وميلاد فخر الدين ومحمد نجاد مهدى.

وفي الوسط كل من جاسم حداديفار وحامد بوحمدان ومحمد زبير ورضا حبيب زاده وإسماعيل دانييل، وفى الهجوم أمير مطهري، وتعد المباراة بمثابة حياة أو موت بالنسبة للفريق الإيراني الذي أكد لاعبوه أنهم فى حالة جاهزية تامة لاقتناص التأهل.