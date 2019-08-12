BeIN Sport مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر yalla shoot كأس الأبطال النصر ضد الوحدة كورة لايف...

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الوحدة والنصر الاسطورة بث مباشر النصر والوحدة يلا كورة Kora live كورة لايف بث مباشر النصر والوحدة YouTube، وقد اختتم النصر المران يوم السبت الماضي في الرياض، وبالمقابل انتهى الفريق المناظر من التمرينات مع وجود تغيير طفيف في قائمة اللاعبين، وسيتم نقل اللقاء مساء اليوم على قناة BeIN Sport HD 3 بتعليق سوار الذهب.

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