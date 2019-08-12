تعرف معنا على موعد مباراة الوحدة والنصر وطريقة حجز التذاكر للمباراة والقنوات الناقلة لها

الملايين في السعودية والإمارات والدول العربية يترقبون إطلاق صافرة الحكم لبدء مباراة الوحدة والنصر، فهي مباراة فاصلة تأتي ضمن إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق الفريقين التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بواقع هدف لمثله، وهي المباراة التي خاضها نادي النصر ضد الوحدة على ملعب الملك فهد، واليوم يحل نادي النصر السعودي ضيفًا على نادي الوحدة الإماراتي في استاد آل نهيان، ويحاول الفريفان انتزاع الفوز للتأهل لدور ربع النهائي، لذا نقدم لكم موعد مباراة النصر والوحدة اليوم والقنوات الناقلة لها فتابعونا.

موعد مباراة الوحدة والنصر

تُقام مباراة الوحدة والنصر مساء اليوم الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440، وذلك في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:40 مساءً بتوقيت السعودية، 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

المباراة الملعب الحكم الموعد القنوات الناقلة بها الوحدة VS النصر استاد آل نهيان محمد تاج الجافري 5:40 مساءً بتوقيت مصر

6:40 مساءً بتوقيت السعودية

7:40 مساءً بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1 قناة الكاس HD 3

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طريقة حجز تذاكر المباراة

الدخول إلى موقع حجز تذاكر مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي. الضغط على شراء التذاكر، مع العلم أن الأسعار تبدأ الآن من 30 درهم، وذلك لأن هذه هي الأماكن المتاحة الآن. أما في حالات الحجز المبكر، يمكنك حجز تذكرة موحدة للأفراد بـ 30 درهم، أو تذكرة موحدة للعائلات بـ 30 درهم، أما المنصة الذهبية فسعر التذكرة بها 200 درهم، بينما يبلغ سعر التذكرة في المنصة الفضية 75 درهمًا فقط.

التشكيل المتوقع لفريق النصر السعودي

حارس المرمى: وليد عبد الله.

الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، معتز هوساوي، سلطان الغنام.

الوسط: جوليانو، عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري، فهد الجميعة، فرج الغشيان.

الهجوم: عبد الرازق حمد الله.

التشكيل المتوقع لفريق الوحدة الإماراتي

حارس المرمي: محمد الشامسي.

الدفاع: محمد برغش، حمدان الكمالي، ريم تشانغ، حسين عباس.

الوسط: فواز عوانة، نيكولاس ميليسي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر.

الهجوم:أسيباستيان تيجالي، ليوناردو دا سيلفا.

تفصلنا عن مباراة الوحدة والنصر ساعات، قبل أن تقوم القنوات الناقلة قناة بي ان سبورتس hd 1، ببث المباراة بجودة عالية لمشاهديها، ويعلق على المباراة سوار الذهب ومشعل الشمري، تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.