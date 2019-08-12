رابط مباراة اتحاد جدة وذوب اهن اصفهان الايراني بث مباشر يلا شوت كورة بلس بين

يدخل الاتحاد السعودي اختبارا صعبا وقويا مع رابط مباراة اتحاد جدة وذوب اهن اصفهان بث مباشر يلا شوت كورة بلس حصري بدون تقطيع مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا حين يحل ضيفا على فريق ذوب اهن أصفهان الإيراني.

تقام المباراة فى تمام التاسعة مساءا على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت لصالح الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الفريق السعودي لتحقيق التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل أو الفوز لكن الهزيمة بهدف وحيد تطيح به خارج البطولة.

وأكد خوسييه سييرا المدير الفني للاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن المواجهة ستكون قوية للغاية، وعلى لاعبى فريقه توخى الحذر من استقبال أي هدف خلال مباراة اتحاد جدة وذوب اهن مباشر مع الحرص على تسجيل هدف يربك حسابات الفريق الإيراني الذي سيحتاج حينها لتسجيل ثلاثة أهداف مما يصعب الأمور عليه كثيرا، وأوضح أن كل عناصر الفريق مستعدة لتقديم أداء قوى يقود الفريق للتأهل للمرحلة المقبلة.

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وأكد عبد الإله المالكي أن فريقه جاهز لخوض مباراة الاتحاد جدة وذوب اهن اصفهان بث مباشر وتحقيق الفوز مشددا على صعوبة المواجهة التي تتطلب تركيزا كبيرا خلال أحداث التسعين دقيقة، ومن المتوقع أن يعتمد سييرا على الرباعي الأجنبي خلال المباراة لخطف بطاقة التأهل خاصة بعد الحالة الجيدة التي ظهروا عليها في التدريبات مثل خيمينيز وفيلانويفا والبرازيلي روماريني وايميليانو فيشيو.

وكان سييرا قد استبعد كل من الكسندر برجوفيتش وعبد الرحمن الغامدي وهارونا كمارا في مباراة مباراة الاتحاد جدة وذوب اهن مباشرة، ومن خلال تاريخ المواجهات مع الأندية الإيرانية فالاتحاد لا يخسر أبدا ضدهم على الملاعب المحايدة.

رابط مباراة اتحاد جدة وذوب اهن اصفهان بث مباشر

سنتابع البث المباشر لمباراة اتحاد جدة وذوب اهن اصفهان اليوم وسنقوم بوضع الرابط قبل بداية اللقاء بدقائق.