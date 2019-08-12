مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر يلا شوت حصري كورة بلس بدون تقطيع

مواجهة قوية للغاية تجمع بين بطل الإمارات والسعودية عند مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر يلا شوت كورة بلس لايف اون لاين حصري بدون تقطيع في السادسة إلا الثلث مساء الإثنين ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وانتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالسعودية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وظهر فيها النصر بمستوى متواضع أزعج جماهيره في انطلاقة الموسم الجديد، وطالبت الجماهير النصراوية لاعبيها بانتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي للبطولة الأقوى في القارة الصفراء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر أكد روى فيتوريا المدير الفني البرتغالي للنصر أن الفريق جاهز لخوض المباراة بكل قوة وتحقيق التأهل من الإمارات.

وأضاف أن نتيجة مباراة الذهاب لا تعنى أبدا ابتعاد فرصة التأهل فهدف واحد فقط يكفى فريقه للعبو بسلام للمرحلة المقبلة لكنه حذر لاعبيه كثيرا من خطورة فريق الوحدة، وتمنى المدرب البرتغالي أن يكون مستوى اللاعبين على نفس حماسهم فى الأيام القليلة الماضية.

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ويحتاج فريق النصر لتحقيق الفوز بأي نتيجة في مشاهدة مباراة النصر والوحدة مباشر من أجل التأهل أو تحقيق التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أو أكثر، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي فيعنى ذلك تأهل الوحدة.

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في الجهة الأخرى ظهر الحماس على لاعبي الوحدة خلال تدريباتهم استعدادا لـ مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر يلا شوت كورة لايف اون لاين بلس، وأكدوا أن الفريق لن يتنازل عن تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل ولن يتم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب الخادعة على حد وصفهم.

وأكد موريس شتاين المدير الفني الهولندي للوحدة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق يلا شوت مباراة النصر والوحدة بث مباشر كورة لايف حصري اون لاين بدون تقطيع رابط سريع أن النصر من الفرق القوية في القارة.

وأن نتيجة الذهاب لا تعنى أي شئ فلابد من الاجتهاد الكبير داخل الملعب في مباراة الفريقين مساء الإثنين لتحقيق الفوز والتأهل، وعبر عن ثقته التامة في قدرات لاعبيه لعبور تلك المواجهة الصعبة.

بث مباشر لمباراة الوحدة والنصر اليوم يلا شوت

سنضيف رابط البث المباشر لمباراة الوحدة والنصر قبل انطلاق اللقاء بدقائق.