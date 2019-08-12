بالأرقام.. إحصائيات هدافى ناشئى اليد أمام المجر فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على المجر 31 /24 فى ختام الدور الأول بكأس العالم المقام فى مقدونيا. ويرصد ”الخليج 365” إحصائيات هدافى منتخب مصر فى هذا اللقاء كالتالى : منتخب مصر صوب 44 تصويبة نحو المرمى أحرز 31 بنسبة 68% منتخب مصر حصل على رمية 7 أمتار أحرزها بنسبة 100% أحمد هشام السيد افضل لاعب فى اللقاء أهداف منتخب مصر أحمد هشام 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبة 87% حسن وليد أحرز 6 أهداف من 10 تصويبات بنسبة 60% ياسر محمد أحرز 5 أهداف من 6 تصويبات بنسبة 83% Advertisements مازن رضا 3 أهداف من 3 بنسبة 100% عبد الفتاح على هدفان من 2 بنسبة 100% مهاب محمد هدفان من 2 تصويبة بنسبة 100% يوسف علاء هدفان من 3 بنسبة 67% إبراهيم السيد هدفان من 4 بنسبة 50% سيف هانى 2 هدف من 4 بنسبه 50% عمر صادق 1 هدف من 2 تصويبه بنسبه 50%

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