شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطلب تدعيم 3 مراكز قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر طلب من لجنة التعاقدات ضرورة تدعيم 3 مراكز بالفريق قبل غلق باب القيد. وقال نفس المصدر إن مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع ورأس الحربة تحتاج للتدعيم بشدة فى ظل النقص العددى بهذه المراكز بقائمة الدراويش للموسم الجديد. Advertisements واشترط الجهاز الفنى ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر حتى لو من خارج الدورى المصرى لحل العقم التهديفى الذى أصاب الإسماعيلى الموسم الماضى. وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد. ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإسماعيلى يطلب تدعيم 3 مراكز قبل غلق باب القيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.