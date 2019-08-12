شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية 15 مباراة أفريقية للأهلى انتهت برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الأول بالأهلى بسهولة على فريق إطلع برة بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، أحرزها وليد أزارو "هدفان" وعلى معلول وأحمد الشيخ "هدفان"، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

بهذه النتيجة وضع الأهلى قدماً فى دور 32 قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها فى ملعب برج العرب أيضا يوم 23 أغسطس الجارى، وغاب لقب دورى أبطال أفريقيا عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

وتعد رباعية الأهلى فى شباك إطلع برة بطل جنوب السودان هى الرباعية رقم 16 للأهلى فى كل البطولات الأفريقية.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أشهر رباعيات الأهلى الأفريقية ..

- 1982 الاهلى و اينوجو رينجرز النيجيرى 4-0

- 1983 الاهلى و ديناموز الزيمبابوى 4-1

- 1985 الاهلى و مستقبل المرسى التونسى 4-0

- 1985 الاهلى و دراجونز البنينى 4-0

- 1987 الاهلى و بانتيريس نوارس الرواندى 4-0

- 1988 الاهلى و يانج افريكانز التنزانى 4-0

- 1999 الاهلى و شوتنج ستارز النيجيرى 4-1

- 2002 الاهلى و كايزر تشيفز الجنوب افريقى 4-1

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- 2006 الاهلى و ريناسيمينتو الغينى الاستوائى 4-0

- 2006 الاهلى و اشانتى كوتوكو الغانى 4-0

- 2012 الاهلى و تشيلسى الغانى 4-1

- 2013 الاهلى و الزمالك 4-2

- 2018 الاهلى و مونانا الجابونى 4-0

- 2018 الاهلى و كمبالا سيت الاوغندى 4-3

- 2018 الاهلى و هوريا كوناكرى الغينى 4-0

فيما حقق الأهلى الفوز بنتيجة 4-0 للمرة العاشرة فى تاريخه الافريقى.. التسع مرات السابقة جائت تفاصيلها كالاتى:

- اينوجو رينجرز النيجيرى 1982

- مستقبل المرسى التونسى 1985

- دراجونز البنينى 1985

- بانتيريس نوارس الرواندى 1987

- يانج افريكانز التنزانى 1988

- ريناسيمينتو الغينى الاستوائى 2006

- اشانتى كوتوكو الغانى 2006

- مونانا الجابونى 2018

- هوريا كوناكرى الغينى 2018

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