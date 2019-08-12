صانع ألعاب الأهلى يفضل الرحيل لإنبى عن الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل محمد شريف صانع ألعاب الأهلى الانتقال لفريق إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم عن بقية العروض التى تلقاها وأبرزها من نادى الإسماعيلى. وتلقى محمد شريف خلال الساعات الماضية عرضين من إنبى الإسماعيلى بعد رفض إدارة الأهلى بيعه بشكل نهائى وتمسكهم بإعارته لمدة موسم واحد فقط. ولم يقيد الأهلى محليا حتى الآن فريق كامل من نجومه أبرزهم محمد شريف، أحمد حمودى، إسلام محارب، أحمد حمدى، باسم على، ناصر ماهر، محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هشام محمد، حسين السيد ومؤمن زكريا، وبالتالي أصبح خروج بعض هؤلاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى أمر حتمى بالنسبة للأهلى، وتمنح اللوائح الأندية الحق فى إعارة 3 لاعبين تحت السن و2 أجانب أو أن يكون جميعهما تحت السن بخلاف 5 لاعبين آخرين.

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