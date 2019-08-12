شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعد تقريرًا عن الزمالك للمدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك تقرير شامل بكل تفاصيل الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية، من أجل تسليمه للمدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى المهمة عقب مواجهة ديكاداها الصومالى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على استاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.

ويسجل طارق يحيى فى الوقت الحالى كل شىء من الناحية الفنية، وكذلك الحالة الفنية والبدنية لكل لاعب، من أجل تسهيل مهمة المدرب الجديد الذى سيأتى لتولى المهمة.