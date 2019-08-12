شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعد تقريرًا عن الزمالك للمدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك تقرير شامل بكل تفاصيل الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية، من أجل تسليمه للمدير الفنى الأجنبى الجديد، الذى سيتولى المهمة عقب مواجهة ديكاداها الصومالى.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على استاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.
ويسجل طارق يحيى فى الوقت الحالى كل شىء من الناحية الفنية، وكذلك الحالة الفنية والبدنية لكل لاعب، من أجل تسهيل مهمة المدرب الجديد الذى سيأتى لتولى المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يعد تقريرًا عن الزمالك للمدير الفنى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.