شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: "اللاعب الجوكر" سر اختياراتى لصفقات الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود جابر المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن تفضيله اختيار اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب فى أكثر مركز عند تحديده لصفقات الدراويش. وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد. وقال محمود جابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "اللاعب الجوكر يمنح المدير الفنى لأى فريق مزايا خططية وتكتيكية فى أرض الملعب لذا طلبت التعاقد مع الثلاثى همام طارق ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد". Advertisements ويضيف مدرب الاسماعيلى "هذا الثلاثى تحديداً يجيد اللعب فى هذا المركز فضلا عن باقى النجوم الذين تعاقدنا معهم وكلهم مميزون ويشكلون إضافة كبيرة للدراويش". ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز . ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية المقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلى: "اللاعب الجوكر" سر اختياراتى لصفقات الدراويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.