شكرا لقرائتكم خبر عن الدهشورى حرب: حسن شحاتة وشوقى غريب وطولان الأصلح لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء الدهشورى حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق إن المدرب الوطنى دائما هو الأفضل والأصلح لمنتخب مصر، بدليل أن الفراعنة حققوا معظم إنجازاتهم بقيادة مدربين مصريين.

وأوضح حرب لـ"الخليج 365" أنه يرشح حسن شحاتة أو شوقى غريب أو حلمى طولان لتدريب المنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة خلفا لأجيرى، لأنهم سبق وحققوا إنجازات مع الفراعنة.

وتابع أنه لو كان صاحب القرار حاليا، لكان اختار حسن شحاتة مديرا فنيا ومعه شوقى غريب مدربا عاما، ردا على من يقول أن شحاتة كبر فى السن، حيث سيكون شحاتة المدير الفنى ومعه مدرب عام ذكى ومخلص هو شوقى غريب.