شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا: هناك علامة استفهام كبيرة حول مستقبلي في مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدولي الفرنسي بول بوجبا استبعاد إمكانية رحيله عن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا أن هناك علامة استفهام كبيرة حول مستقبله.

وقال الدولي الفرنسي، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الاثنين، «أشعر دائما أنني بحالة جيدة عندما ألعب كرة القدم، فأنا أقوم بما أحبه إنها وظيفتي»، في إشارة إلى أدائه المميز أمام تشيلسي بالجولة الأولى للبريميرليج، وتقديمه تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه على البلوز برباعية نظيفة.

وتابع: «سأقدم كل ما لدي في كل مرة أدخل بها أرض الملعب، والآن نعلم أن الكل تكلم بما لديه، لكن الوقت القادم هو ما سيخبرنا بكل شيء، مازال أمامنا موقف يمثل علامة استفهام».

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