شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم عمرو بركات من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة عن ضم عمرو بركات، جناح النادي الأهلي، إلى الفريق الساحلي. وتواجد عمرو بركات على قائمة انتظار الأهلي في الموسم الماضي، وقام النادي بإعارته لنادي سموحة، قبل أن يصل لاتفاق نهائي مع نادي الجونة لضمه.

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