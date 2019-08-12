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غريزمان قطعة أساسية لفالفيردي في برشلونة

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أصبح الفرنسي انتوان غريزمان الوافد الجديد لنادي ركيزة أساسية للمدرب ارنيستو فالفيردي في الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن غريزمان هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص نادي برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد وهو اللاعب الذي شارك بصفة أساسية في المباريات الخمسة.

غريزمان 27 عاما لعب 277 دقيقة بقميص نادي برشلونة في خمس مباريات أكثر من أي لاعب آخر في صفوف النادي الكتالوني.

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وتشير التقارير أن غريزمان سوف يتزامل مع لويس سواريز وعثمان ديمبيلي مساء الجمعة في تشكيلة آرنيستو فالفيردي التي ستخوض لقاء سان ماميس أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من .

وتمكن غريزمان من تسجيل هدفه الأول بقميص البرسا في الفوز برباعية نظيفة أمام نابولي في الولايات المتحدة.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع غريزمان بقيمة تبلغ 120 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف اتلتيكو مدريد الإسباني.

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