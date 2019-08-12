نيتو يستعد لاجراء عملية جراحية

يستعد البرازيلي نوبيرتو مورارا نيتو، حارس مرمى ​برشلونة​ الجديد، للخضوع لجراحة في معصم اليد اليسرى، وذلك بعد إصابته بكسر خلال آخر تدريبات الفريق في الولايات المتحدة.

واوضح النادي الكتالوني أن نيتو سيجري الجراحة تحت إشراف الطبيب خافيير مير، وسيخضع لفترة علاج تحت إشراف الطاقم الطبي لبرشلونة.

وأضاف النادي:" بعد انتهاء الجراحة، سنعلن عن نتيجتها والفترة التي يحتاجها نيتو للعودة إلى الملاعب".

ومن المتوقع ان يغيب نيتو المنضم حديثاً الى صفوف البلوغرانا قادماً من فالنسيا، عن صفوف الفريق لمدة تتراوح لخمسة اسابيع .