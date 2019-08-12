بيريسيتش يجتاز الفحص الطبي مع بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحف ألماني، اليوم إن الكرواتي الدولي إيفان ​بيريسيتش​ جناح إنتر ميلان قد اقترب من الانتقال الى ​بايرن ميونيخ​ رسميًا في الميركاتو الحالي.

واشارت صحيفة "بيلد"، الى أن بيريسيتش قد تواجد اليوم في ألمانيا، من اجل اجراء الفحص الطبي تمهيداً للانضمام الى صفوف العملاق البافاري.

وبحسب الصحيفة، فقال بيريسيتش بعد خروجه:" نعم، لقت قمت بالاختبارات الطبية".

وواقف انتر ميلان على اعارة الكرواتي المخضرم الى البايرن مقابل 5 مليون يورو مع احقية الشراء نهاية الموسم المقبل مقابل 20 مليون يورو.