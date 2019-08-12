رسمياً: عقد طويل الامد لنجم بيلباو ويليامز

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني رسمياً عن تمديد عقد نجم هجومه إينياكي ويليامز حتى 30 حزيران 2028، مع رفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الى 135 مليون يورو.

وأوضح النادي أن ويليامز وقع على عقده الجديد، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم.

وكان ويليامز "25 عاما" قد تدرج في قطاع الفئات السنية بنادي بيلباو في 2012، ثم انتقل لفترة قصيرة إلى فريق الدرجة الثالثة باسكوينا.

وسجل ويليامز مشاركته الأولى ضمن النادي الباسكي في كانون الثاني 2015، وقد شارك في 240 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.