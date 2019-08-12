يلا شوت مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر بتاريخ 12-08-2019 دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي، يفتتح استاد آل نهيان ابوابة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين النصر السعودى ونادى الوحده الاماراتي في اطار منافسات اياب دور ال 16 لدوري أبطال اسيا، لذلك نحن على موعد مع مباراة ينتظرها الملايين من عشاق ومحبى العالمى الاصفر السعودى وايضا الجماهير الاماراتية التى ترغب بفوز العنابى خصوصا بعد تعادل الفريقين فى لقاء الذهاب، ويقام اللقاء اليوم الاثنين الموافق 12 من اغسطس 2019.

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ويدخل النصر السعودى لقاء اليوم وهو يبحث عن تحقيق انتصارا او تعادل بنتيجة ايجابية حتى يخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائى، وقد تأهل النصر إلى دور الـ16 من دورى ابطال اسيا بعد ان حقق مؤكز الوصيف فى المجموعة الأولى بعدما حصد 10 نقاط جمعهم من خلال مشواره في 6 مباريات من ثلاث انتصارات وهزيمتين وتعادل سلبيا في اخر لقاء مع الفريق الايرانى ذوب آهن اصفهان، ولقد توج النصر بطلا للدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه الموسم الماضى.

اما بالنسبة لفريق الوحدة الاماراتى فقد حقق نتيجة إيجابية أمام النصر السعودي بهدف مقابل هدف فى لقاء الذهاب، ويسعي لخطف بطاقة التأهل على ارضة ووسط جماهيره والوصول إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا، ولقد تصدر العنابي المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة خلال لقائاته في دور المجموعات، وخاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في لقاء وتلقى هزيمة واحده.

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كورة ستار النصر والوحدة بث مباشر

وقد تم تحديد موعد انطلاقة صافرة الشوط الاول من المباراة التى تجمع بين النصر والوحدة اليوم 12/8/2019 فى تمام الساعة 6:40 مساءاً بتوقيت السعودية، 5:40 مساءاً بتوقيت مصر، 6:40 مساءاً بتوقيت فلسطين، 6:40 مساءاً بتوقيت الأردن، 6:40 مساءاً بتوقيت سوريا، 6:40 مساءاً بتوقيت لبنان، 7:40 مساءاً بتوقيت الامارات، وسوف يتم اذاعة ونقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1 وقناة الكأس HD3 ، بتعليق المعلقين الكبيرين سوار الذهب (Bein) + مشعل الشمري (AlKass).

ونتابع معكم المباراة من موقعكم المتميز “احداث اليوم” ونعمل علي توفير بث مباشر لمباراة النصر والوحدة اليوم لحظة بلحظة وبدون تقطيع، كما انه في حالة وجود خطاء وقت المشاهدة، يقوم فريق العمل بتعديل القناة الناقلة اليكم في اسرع وقت ممكن، ما عليك سواء حدث خطاء الضغط علي الصورة المتواجدة امامكم للتحديث، نتمني مشاهدة ممتعة للجميع.