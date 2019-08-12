الآن يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر اليوم في دوري ابطال اسيا

تنتظر عشاق كرة القدم السعودية والخليجية مساء اليوم الاثنين مباراة الحسم حينما يلتقى الوحدة والنصر مباشر عند الساعة السابعة الا تلت بتوقيت مكة المكرمة اي الساعة الثامنة الا تلت بتوقيت الامارات العربية المتحدة، في اياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الوحدة والنصر مباشر على ارضية ملعب استاد آل نهيان معقل الفريق الاماراتي، وكانت مباراة الذهاب بين النصر السعودي والوحدة الاماراتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

وستكون مهمة النصر السعودي في مباراة اليوم صعبة جداً امام فريق منظم وقوي خاصة على ارضه، ويتحتم على النصر السعودي تحقيق الفوز في مباراة اليوم امام الوحدة أو تحقيق التعادل بتيجة اكبر من هدف في حال اراد التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتميل الكفة في مباراة النصر والوحدة اليوم التي تبث مباشر عبر موقع ورابط يلا شوت لصالح الفريق الاماراتي الذي تمكن من انتزاع تعادل ثمين في الاراضي السعودية، مما يجعل مهمته على ارضه اليوم اسهل نسبياً، في حين جعل امور النصر معقدة جداً.

ومن المتوقع ان تشهد مباراة الوحدة والنصر اليوم حماس كبير بين لاعبي الفريقين، وقد يفاجأ الوحدة نظيره السعودي باللعب بطريقة هجومية منذ الدقائق الأولى بهدف مباغتة النصر السعودي وزيادة الضغط على لاعبيه لاسيما في حال نجح بتسجيل هدف مبكر فإنه سيبعثر جميع اوراق النصر.

احصائيات يلا شوت قبل انطلاقة مباراة النصر والوحدة مباشر

تقابل الوحدة والنصر قبل مباراة اليوم مرة وحيدة في مباراة رسمية وهي فقط مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين قبل أيام وانتهت بالتعادل الايجابي في المملكة العربية السعودية.

في حين تواجه الفريقين في مباراتين وديتين في 2005 و 2012، انتهت تلك المباراتين بالتعادل وفوز النصر السعودي على الترتيب.

في دور المجموعات من دوري ابطال اسيا 2019 تمكن الوحدة في الفوز في اربع مباريات من اصل ستة، في حين تعادل في واحدة كانت امام الاتحاد السعودي بنتيجة هدف لكل منهما، وخسر واحدة امام لوكوموتيف طقشد الأوزباكستاني بهدفين نظيفين، ليتصدر ترتيب مجموعته في النهاية متفوقاً على الاتحاد السعودي بفارق نقطتين.

في المقابل حقق النصر في دور المجموعات في النسخة الحالية الفوز في 3 مباريات فقط وخسر مباراتين وتعادل في واحدة، ليحل وصيفاً خلف ذوب آهن بفارق نقطتين.

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سجل الوحدة الاماراتي في دور المجموعات 14 هدفاً فيما تلقت شباكه 9 اهداف وهو ما يزيد مخاوف المدرب من معاناة الفريق دفاعياً. في حين سجل الصر 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 اهداف.

تأهل نادي النصر السعودي الى بطولة دوري ابطال اسيا 6 مرات عبر تاريخ المسابقة، في حين كانت مشاركات نادي الوحدة الاماراتي 12 مرة وهو يعكس مدى الخبرة التي يمتلكها الوحدة والتي ستكون عامل مهم في مباراة الوحدة والنصر اليوم التي تبث مباشر عبر رابط يلا شوت.

لم يسبق لاي من النصر والوحدة ان حققا لقب دوري ابطال اسيا.

تصريحات مدربي الوحدة والنصر قبل مباراة اليوم:

قبل انطلاق مباراة النصر والوحدة اليوم مباشر، اطلق مدربا الفريقين تصريحات بخصوص المباراة ومدى صعوبتها على كلا الفريقين، حيث حذر مدرب الوحدة الاماراتي، الهولندي موريس شتاين، من قوة نظيره السعودي، مؤكداً بأن التعادل ذهاباً في السعودية بنتيجة 1-1 لا يعني تأهل الفريق الاماراتي الى دور ربع النهائي.

وأكد بأن لاعبيه جاهزون تماماً للمواجهة المرتقبة، وانهم يعون تماماً ما يجب فعله، مؤكداً بأن المباراة ستشهد حماساً عالياً وروح قتالية كبيرة من قبل لاعبيه من أجل حسم التأهل.

في المقابل أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي بأن التعادل في الذهاب لا يعني ان فريقه خرج من حسابات التأهل، مشيراً بأنه لن يكون هناك اي عائق امامهم من اجل الفوز في الامارات والتأهل الى ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر مباشر:

سيتم بث مباراة الوحدة والنصر مباشر مساء اليوم الاثنين عبر رابط موقع يلا شوت بالاضافة الى بثها تلفزيونياً عبر بي ان سبورت 1 وكذلك مباراة الكأس، عند الساعة السادسة و 40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.