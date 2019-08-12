سورو كومباني يحقق فوزه الاول في بطولة اسيا لكرة الصالات

حقق فريق ​سورو كومباني​ فوزه الاول على ​جامعة فيكتوريا​ من ميانمار في ​بطولة الاندية الاسيوية​ لكرة الصالات في صالة بانكوك آرينا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2019 بنتيجة 6-5.

وسجل اوميد كوزييف (5) ورحمن علي شاريبوف (6) ومحمدجون شاريبوف (15) وسوبيرجون علي محمدوف (27 و35) وفيروز سانغوف (34) أهداف سورو كومباني، في حين أحرز كاونغ هتيت (11) واونغ زين (34 و35 و38 و40) أهداف جامعة فيكتوريا.

وانفرد بنك بيروت في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لفاموس و3 لسورو كومباني ولا شيء لجامعة فيكتوريا، حيث تأهل بنك بيروت وفاموس الى الدور ربع النهائي.