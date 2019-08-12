شكرا لقرائتكم فراعنة اليد يتقدمون على المجر في مونديال مقدونيا بالشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول بين منتخب مصر ونظيره المجري ، وتقدم الفراعنة بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد بنتيجة 19 /14 ، ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما نجح فى الفوز أول أمس على كندا 47 /20 بعدما فاز على تايوان 36 /25 ، بينما تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى ثان لثاءاته بعد النجاح فى تحقيق الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف
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