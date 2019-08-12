شكرا لقرائتكم حارس الأهلي ينتظر المساواة مع لاعبي الزمالك .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تعديدل عقده فى الفترة القادمة أسوة بلاعبى الزمالك طارق حامد ومحمود علاء الذين رفضوا العديد من العروض الخارجية وقٌدروا ماليا من جانب الإدارة البيضاء.

وفضل الشناوى البقاء فى الأهلى وعدم الرحيل رغم العديد من العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية عملاقة الأمر الذى جعل اللاعب ينتظر التقدير المناسب من مسئولى القلعة الحمراء بشأن ترضيته ماليا.

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ويعتمد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى على محمد الشناوى بصفة أساسية فى حراسة المرمى خاصة بعد الأداء الرائع الذى ظهر عليه الحارس فى منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر.