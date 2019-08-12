شكرا لقرائتكم بعد مرور 18 دقيقة.. فراعنة اليد يتقدمون على المجر في مونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر لكرة اليد للناشئيين بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره المجر بنتيجة 13 /9 بعد مرور 18 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى ختام لقاءات مصر بالدور الأول من كأس العالم المقام فى مقدونيا .
يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.
ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم خلال الدقائق المقبلة والفوز لتحقيق الانتصار الرابع فى المنافسة بعدما فاز أول أمس على كندا 47 /20 ومن قبلها تايوان 36 /25 بعد الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف
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