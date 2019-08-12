شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي : نبحث عن لاعبين جوكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود جابر المدير الفنى للنادى الاسماعيلى عن رغبته في اختيار اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب فى أكثر مركز عند تحديده لصفقات الدراويش وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . وقال محمود جابر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " اللاعب الجوكر يمنح المدير الفنى لأى فريق مزايا خططية وتكتيكية فى أرض الملعب لذا طلبت التعاقد مع الثلاثى همام طارق ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد" Advertisements ويضيف مدرب الاسماعيلى : " هذا الثلاثى تحديداً يجيد اللعب فى هذا المركز فضلا عن باقى النجوم الذين تعاقدنا معهم وكلهم مميزون ويشكلون إضافة كبيرة للدراويش " ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

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